Bot pomoże premierowi w walce z wirusem

I podkreśla, że w obliczu epidemii sprawny dostęp do aktualnych i rzetelnych informacji to klucz. – Messenger ma w Polsce ponad 13 mln użytkowników i jest najlepszym kanałem do tego, by odpowiadać na zagadnienia, które interesują ludzi. Cieszy, że kancelaria premiera zdecydowała się skorzystać z naszego doświadczenia i technologii AI, by usprawnić komunikację z milionami Polaków – komentuje współzałożycielka Chatbotize.