CD Projekt walczy z wirusem. Do kieszeni sięgają też potentaci IT

Studio przekaĹĽe na walkÄ™ z pandemiÄ… 2 mln zĹ‚, a drugie tyle dorzucÄ… gĹ‚Ăłwni akcjonariusze i zarzÄ…d. „Potraktujcie powaĹĽnie to, co siÄ™ dzieje wokół nas i zostaĹ„cie w domu” – piszÄ… twĂłrcy „WiedĹşmina”. Poniżej dalsza część artykułu

„Wszyscy śledzimy wydarzenia związane z koronawirusem. Rośnie liczba zachorowań, a przed służbą zdrowia stoi coraz więcej wyzwań. W tych ciężkich chwilach liczy się każda pomoc, więc przez ostatnie dni zastanawialiśmy się, jak moglibyśmy dołożyć swoja cegiełkę. Nie znamy się na kupowaniu sprzętu medycznego, masek ani kombinezonów, dlatego podjęliśmy decyzję o współpracy z profesjonalistami z wieloletnim doświadczeniem — WOŚP” – czytamy w oświadczeniu umieszczonym na profilu CD Projektu na Facebooku. Dalej firma podaje, że przekazała dziś 4 mln zł na walkę z koronawirusem. Połowę tej kwoty jako CD Projekt, a drugą połowę prywatnie. Część prywatna została sfinansowana przez głównych akcjonariuszy oraz zarząd.

„Chcielibyśmy również podziękować całej służbie medycznej i wszystkim osobom zaangażowanym w walkę z wirusem. Z narażeniem własnego zdrowia codziennie walczycie o nasze. Wasza ciężka praca to dla nas inspiracja” – czytamy w oświadczeniu spółki.

Apeluje też ona do wszystkich, którzy czytają umieszczoną przez nią wiadomość. ”Potraktujcie poważnie to, co się dzieje wokół nas. Słuchajcie zaleceń tych, którzy znają się na zdrowiu publicznym. Zostańcie w domu i nie dajcie się wirusowi!”

Pod wpisem CD Projektu na Facebooku pojawiło się już niemal trzysta komentarzy. „Ogromne uznanie i szacunek. Wybraliście najlepszą drogę przekazania funduszu. Brawo” – napisał jeden z internautów. ”Chyba kupię jeszcze jedną kopię Wiedźmina 3 🙂 jesteście wspaniali!” – pisze inny.

CD Projekt jest największym polskim twórcą gier. Jego najbardziej znaną grą jest seria „Wiedźmin”, a 17 września zadebiutuje „Cyberpunk 2077”.

W walkę z pandemią włączyły się też inne technologiczne spółki. I tak na przykład zarząd Asseco podjął decyzję o przeznaczeniu 1 mln zł na wsparcie sektora zdrowia.

– Działamy także lokalnie. Podkarpacki Klub Biznesu, którego Asseco jest jednym z założycieli, w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii podjął decyzję o finansowym wsparciu sektora medycznego na Podkarpaciu. PKB przeznaczy 300 tys. zł na ten cel, a Asseco dołoży do tej kwoty dodatkowe 100 tys. zł – informował wczoraj Adam Góral, prezes Asseco Poland. Grupa udostępniła też platformę do prowadzenia zajęć edukacyjnych. „Partnerstwo dla uczelni” – to oferta Asseco, Operatora Chmury Krajowej oraz Googla, mająca na celu udostępnienie na okres 6 miesięcy bezpłatnej infrastruktury i narzędzi do prowadzenia zdalnych zajęć na uczelniach.

Z kolei dystrybutor sprzętu, firma AB, podarował wrocławskiemu szpitalowi zakaźnemu laptopy i smartfony. – Nie mamy niestety w magazynie sprzętu medycznego, ale lekarzom – będącym na pierwszej linii – brakuje komputerów do pracy, a pacjenci leczeni w pełnej izolacji nie mają innej możliwości kontaktu z bliskimi niż zdalna – starsze osoby nie posiadają przy tym często własnych urządzeń – komentował Andrzej Przybyło, prezes AB. Zaapelował też do innych przedsiębiorców, aby włączyli się we wspieranie walki z koronawirusem nawet w sytuacji, gdy nie posiadają na stanie maseczek, kombinezonów czy rękawiczek.

– Potrzeby są szerokie, a najgorsze dopiero nadejdzie – przestrzega szef AB.