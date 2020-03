Platformy streamingowe w Polsce oblężone po zamknięciu szkół

Dostępne dane Gemiusa i PBI pokazują kilkalność serwisów, a nie to, ilu subskrybentów, czy widzów faktycznie one mają w danym czasie. Dodatkowo Gemius i PBI nie mają dostępu do danych o użytkowaniu aplikacji. Tak, czy inaczej jednak można mówić o większym zainteresowaniu platformami ze strony widzów niż to miało miejsce w lutym, miesiącu wolnym jeszcze od administracyjnych decyzji mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19.

W omawianym tygodniu Playerowi pomogła promocja dostępu do serwisów (obniżono o połowę – do 5 zł) opłatę za pakiet Start oraz ogłoszenie, że serwis pokaże rozgrywki Ekstraklasy (zostały potem jednak wstrzymane).

Zdaniem ekspertów platformy streamingowe będą zyskiwać za sprawą problemów kin. Dla przykładu, od 18 marca na Playerze, Canal+ i UPC można oglądać film „Hejter. Sala Samobójców”, który w kinach pojawił się zaledwie w lutym. 25 marca dołączy on do pozostałych platform, takich jak Cyfrowy Polsat, Ipla, VoD.pl, Chili, Vectra, Multimedia Polska, Play i Netia.

Wideo odpowiada za kilkadziesiąt procent całego ruchu w sieci Internetu. Z obawy, aby z powodu wzmożonego zainteresowania nimi sieć nie padła w minionym tygodniu – po apelu unijnego komisarza Thierry Bretona o rezygnację z filmów w jakości HD – Netflix i Youtube zmniejszyły ilość wykorzystywanego pasma (mówi się o pogorszeniu jakości). Z kolei Stephane Richard, prezes Orange zaapelował do Walt Disney Corporation o opóźnienie we wprowadzeniu oferty serwisu Disney Plus we Francji. Jak podało „Variety”, Disney Plus wystartuje w tym kraju dopiero 7 kwietnia podczas gdy w kilku innych krajach Europy Zachodniej już za dwa dni. Zamierza też dostosować się do zalecenia UE i także zredukować o 25 proc. ilość miejsca zajmowanego w sieci przez strumieniowane z platformy treści.