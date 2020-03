Oglądając Netflixa trujesz środowisko. I to jak

A jak oglądanie filmu może zanieczyszczać środowisko? To proste. Intensywne przesyłanie treści online wymaga potężnych serwerów i potężnych ilości energii. Jej zużycie wprost przekłada się na emisję dwutlenku węgla (CO2). I jak wynika z danych SaveonEnergy, materiały transmitowane przez Netflix do ekologicznych nie należą. Eksperci sprawdzili oficjalne dane oglądalności, ustalili również jaka energia byłaby potrzebna na ich streaming, a w efekcie wielkość emisji CO2. To porównali z kolei do emisji generowanej przez samochody spalinowe. Okazało się, że fani cyfrowej rozrywki mogliby przejechać kawał świata. A które filmy okazały się najmniej „ekologiczne”?