Polska aplikacja dla wolontariuszy robi furorę na świecie

– Sami się tego sukcesu nie spodziewaliśmy – mówi „Rzeczpospolitej” Karolina Mucha, programistka i współautorka aplikacji IHelpYou w warszawskiej firmie IT.focus. Programiści zainspirowani tym, jak ludzie sami zaczęli się organizować i zgłaszać do pomocy – chcieli to ułatwić. W ubiegły weekend w niespełna 40 godzin napisali więc aplikację, program został wypuszczony w poniedziałek nad ranem. Efekt przerósł wszelkie oczekiwania – bo w ciągu pięciu dni zaledwie w jej bazie zarejestrowało się 4,5 wolontariuszy.

– Aplikacja działa w ten sposób, że udostępnia kontakt do wolontariuszy. To głównie Polacy w różnych krajach, ale widać, że są tam też obcokrajowcy – mówi Karolina Mucha. – Każdy może zarejestrować się jako wolontariusz i pomagać w normalnych, codziennych sprawach takich jak zrobienie zakupów, wyjście na spacer z psem czy wyprawa po lekarstwa do apteki.