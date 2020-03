Sposób na wirusa. Językowy Uber z lektorem czekającym na łączach

– Impulsem do stworzenia Tutlo były osobiste doświadczenia. Prowadząc Startup Academy, chcieliśmy poprawić swoje umiejętności językowe. Wtedy dużo podróżowaliśmy i poszukiwaliśmy metody nauki dopasowanej do naszego trybu życia. Oferty szkół stacjonarnych czy nawet zajęcia z lektorem w naszym biurze okazały się dla nas nieefektywne – mówi Damian Strzelczyk. – Szukaliśmy elastycznego rozwiązania, które byłoby dostosowane do naszego harmonogramu, bez tracenia czasu na dojazdy. Pomyśleliśmy o kursach online, nie znaleźliśmy takich, które pozwalają na rozmowę z lektorem na żywo – dodaje.