„Kapitan Marvel” szturmuje kina. Świetny wynik mimo hejtu

„Kapitan Marvel” zaliczył kolejny doskonały weekend po swojej rekordowej premierze. Świetne wyniki osiągnął mimo licznych głosów hejterów, którzy stworzyli w mediach społecznościowych akcję bojkotującą film.

„Kapitan Marvel” w drugim weekendzie po premierze utrzymał pozycję lidera w światowym box office. Walt Disney Studios oszacowało, że frekwencja spadła o tylko 55 proc. w porównaniu z pierwszym weekendem, co jest normalne tydzień po premierze. Film świetnie radzi sobie zwłaszcza w Ameryce Północnej. W miniony weekend zgarnął tam 69,3 mln dol., a na całym świecie – 120 mln dol. To oznacza, że film od swojej premiery zarobił już łącznie 760 mln dol., co jest szóstym najlepszym wynikiem w historii.

Poniżej dalsza część artykułu

CZYTAJ TAKŻE: „Kapitan Marvel” poprowadzi Disney Plus

Już teraz „Kapitan Marvel” pod względem dochodów wyprzedził takie hitowe produkcje, jak „Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz”, „Niesamowity Spider-Man” czy „Liga Sprawiedliwości”. Zdecydowanie przyćmił też inne marcowe premiery – na drugim miejscu po minionym weekendzie uplasował się film animowany Paramount „Kraina cudów” z zarobkami w wysokości zaledwie 16 mln dol.

„Kapitan Marvel” jest pierwszą ekranizacją komiksów Marvela z kobietą w roli głównej

Film od początku wzbudzał dużo emocji. Choć na dużych ekranach silne i piękne superbohaterki kładące na łopatki męskich przeciwników nie są już niczym nowym, to „Kapitan Marvel” jest pierwszą ekranizacją komiksów Marvela z kobietą w roli głównej. Podobnie jak w przypadku „Czarnej Pantery”, w której głównego bohatera zagrał ciemnoskóry aktor, nie obyło się bez krytyki ze strony bardziej konserwatywnych widzów.

Tuż po wypuszczeniu oficjalnego zwiastuna do „Kapitana Marvela”, odtwórczyni głównej roli Brie Larson zarzucono, że za mało się uśmiecha. Aktorka słusznie odbiła pałeczkę hejterom, wskazując, że na twarzach męskich superbohaterów radosny uśmiech też jest rzadko spotykany. Sieć natychmiast zalała fala przerobionych zdjęć Iron Mana, Thora czy Kapitana Ameryka z doklejonymi uśmiechami, która rozbawiła internautów i zamknęła usta krytykom „zbyt poważnej Brie”.

CZYTAJ TAKŻE: To będzie wielka bitwa. Disney Plus i Rakuten.TV uderzą w Netfliksa

Kolejna burza krytyki spłynęła na Larson po jej wypowiedzi na temat białych mężczyzn. Aktorka zauważyła, że wciąż dominują branżę filmową i stanowią zdecydowaną większość krytyków, a ona sama woli słuchać opinii grup mniejszościowych, w tym kobiet i osób ciemnoskórych. Rozdrażniło to dużą grupę białych mężczyzn, którzy zarzucili Brie, że są przez nią dyskryminowani i nawoływali w mediach społecznościowych do bojkotu filmu.

Jak się okazało, kosmiczna bohaterka jest niepokonana i potrafi wygrać także z falą nienawiści. Sukces filmu jest bezdyskusyjny i produkcja ma dużą szansę dołączyć do grona hitów, które zarobiły w pierwszym miesiącu miliard dolarów.