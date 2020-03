Filmy trafiają od razu do internetu. Problemy z kręceniem nowych

Premiera tego animowanego filmu była planowana na 10 kwietnia tego roku, jednak Universal zdecydował, że film nie będzie czekał na koniec pandemii i trafi do wypożyczalni tego samego dnia, którego miał trafić do kin.

Do wypożyczalni internetowych trafią za kilka dni także filmy, które wciąż były grane w kichach i miały swoje premiery kinowe całkiem niedawno. Zazwyczaj produkcje trafiają do wypożyczalni długo po tym, jak przestaną być dostępne w kinach. Jednak sytuacja jest wyjątkowa, kina są nieczynne i do serwisów takich jak iTunes, Amazon Video trafią już w tym tygodniu takie filmy jak „Polowanie”, który premierę miał 13 marca, „Niewidzialny człowiek” (premiera 6 marca) oraz „Emma”, której premiera w USA była 21 lutego tego roku.

To pierwszy raz, kiedy hollywoodzkie wytwórnie zdecydowały się na taki krok Zazwyczaj nowe filmy po premierze były wyświetlane wyłącznie w kinach przez pół roku, zanim trafiły do wypożyczalni, a także do sklepów na DVD a na końcu do telewizji.