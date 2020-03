Rząd zamyka kina i teatry przez koronawirusa

O ponad 18 proc. mniej niż we wtorek na zamknięciu sesji kosztuje akcja Agory o godz. 11.37. Za papier inwestorzy płacą już tylko 8 zł.

Helios zamierza od piątku obniżyć ceny wejściówek do kin do 14,9 zł, wprowadzając jedną płaską stawkę po tym jak Cinema City wprowadziło niższe ceny w całej sieci multipleksów w kraju. Ostatni weekend przyniósł Heliosowi 10-proc. spadek widowni w porównaniu do weekendu tydzień wcześniej. Tomasz Jagiełło, prezes Heliosa mówił nam iż liczy na wyrównanie strat za sprawą nowej polityki cenowej.