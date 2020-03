Polska ocenzurowała postać LGBT w nowym filmie Disneya

Film animowany „Naprzód” to najnowsza produkcja należącego do Disneya studia Pixar, w której głosy pod główne postacie podkładają takie gwiazdy, jak Tom Holland, Chris Pratt i Julia Louis-Dreyfus. To jednak jedna drugoplanowa bohaterka wywołała silne kontrowersje, szczególnie w krajach arabskich. Chodzi o funkcjonariuszkę policji Spector, która jest lesbijką.

