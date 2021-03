Samurai przemówił po polsku. Mieczem w mowę nienawiści

Samurai Labs to polska firma, która w oparciu o sztuczną inteligencję stworzyła system, który ma wykrywać i zapobiegać przemocy w sieci, głównie chronić dzieci. O firmie zrobiło się głośno w 2018 r., gdy zdecydowali się ją wesprzeć Robert Lewandowski i Dawid Urban.

Algorytmy łamią język

Założyciele Samuraia mieli już za sobą inne projekty. – Nasza przygoda z neurosymboliczną sztuczną inteligencją rozpoczęła się od Fido Labs. Powstały tam narzędzia do rozumienia języka naturalnego przez algorytmy. Samurai przejął firmę Fido Labs, jej patenty i technologie, dzięki czemu wykorzystujemy tę nowatorską metodę rozumienia języka w Samurai – mówi Michał Wroczyński, prezes i współzałożyciel Samurai Labs, lekarz, terapeuta, kognitywista i futurolog. – Obecnie jesteśmy w trakcie kolejnej rundy finansowania. W poprzednich pojawili się Robert Lewandowski, Venture for Earth z Wrocławia oraz dofinansowanie z NCBiR. W sumie pozyskaliśmy 2 mln dol. od inwestorów i grant 9 mln zł. Obecnie na globalnym rynku pojawiło się kilka firm z pozyskanym finansowaniem 10–18 mln dol., choć to ciągle etap pomysłu. Ze względu na akcelerację rynku poszukujemy kolejnego finansowania na agresywne wejście na rynek i zajęcie pozycji lidera autonomicznych strażników internetu – dodaje.