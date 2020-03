Strach przed koronawirusem. Kina mocno tną ceny

– Za tydzień we wszystkich kinach wprowadzimy jedną cenę biletu w wysokości 14,9 zł – zapowiada Tomasz Jagiełło, prezes Heliosa i członek zarządu Agory. To reakcja na ruchy konkurencji. W czwartek Cinema City poinformowało o zmianie cenników w całym kraju. Najtańszy bilet na seans 2D kosztuje teraz 15 zł (w Warszawie i okolicach 17 zł). Spadły też ceny biletów na seanse innego typu. – To nie jest promocja. Obniżka dotyczy wszystkich naszych kin oraz formatów – mówi Katarzyna Opertowska, dyrektor marketingu Cinema City Poland.

