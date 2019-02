BBC chce być konkurencją dla Netflixa

BBC negocjuje z ITV stworzenie platformy streamingowej, która ma być konkurencją dla Netflixa oraz Amazon Prime.

Telewizja BBC to producent seriali Luther oraz Line of Duty, a ITV jest twórcą serialu The Crown oraz Vanity Fair – wszystkie one są na razie dostępne na platformie Netflix.

Dyrektor generalny BBC Tony Hail powiedział mediom, ze w drugiej połowie 2019 roku ma ruszyć nowa platforma streamingowa o nazwie „BritBox”, która stworzą właśnie BBC oraz ITV – najpopularniejszy kanał telewizji komercyjnej w Wielkiej Brytanii.

Szefowa ITV Carolyn McCall zapowiedziała, że będzie tam pokazywana najlepsza brytyjska produkcja. Nie wiadomo jeszcze, jaka miałaby być cena abonamentu za dostęp do nowej platformy, ale Tony Hall zapewnił, że będzie „konkurencyjna”.

Portal BBC informuje, że usługa ma kosztować 5 funtów miesięcznie. Obecnie za abonament premium Netflixa trzeba w Wielkiej Brytanii zapłacić 9,99 funtów, za standardowy 7,99 a za podstawowy 5,99. Dostęp do Prime Video – platformy Amazona – kosztuje 7,99 funtów.

BBC i ITV mają już wspólną platformę streamingową w Ameryce Północnej z 500 tys. abonentów. Tony Hall zapewnia, że jest ogromne zapotrzebowanie na taka usługę w Europie, a zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Natomiast Carolyn McCall w wywiadzie radiowym powiedziała, że 43 proc. wszystkich gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii, które mają dostęp do internetu jest zainteresowanych w kupieniu subskrypcji BritBox. ITV ma zainwestować w platformę w tym roku 25 mln funtów a w przyszłym 20 milionów.

W Wielkiej Brytanii wciąż najpopularniejsza platforma streamingowa jest Netflix, który ma 70 proc. rynku. Na drugim miejscu jest BBC iPlayer (61 proc.) a na trzecim Amazon Prime Video (44 proc.).

Według informacji BBC na platformie znalazły by miejsce nie tylko najnowsze produkcja, ale także filmy, które są nieco starsze, ale wciąż popularne jak „Absolutnie fantastyczne” (Absolutely Fabulous), a także seriale kryminalne „Vera”, „Endeavour”, „Mors”.