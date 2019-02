Algorytm wybierze ci bratnią duszę

Rośnie popularność portali i aplikacji randkowych. W Polsce korzysta z nich ponad 3,4 mln osób. Liderem jest rodzima Sympatia.pl, ale szybko zyskuje amerykański Tinder.

Coraz częściej sięgamy po technologię, by znaleźć bratnią duszę. Aplikacje swatki zwiększają szanse na spotkanie drugiej połowy. O skali tego trendu może świadczyć, że grupa Match, która stoi za najpopularniejszym na świecie serwisem randkowym Tinder, rośnie w tempie 20 proc. rocznie. Przychody samego Tindera w ub.r. skoczyły dwukrotnie, do poziomu 805 mln dol.

Poniżej dalsza część artykułu

To fenomen, ale zjawisko szukania miłości w sieci wciąż przegrywa w naszym kraju z tradycyjnymi sposobami. – Według niedawnego badania Kantar Millward Brown dla portalu randkowego Zaadoptujfaceta.pl, zdecydowania większość, bo aż 77 proc., Polaków zawiera znajomości poza internetem. Jeżeli już poznają nowe osoby online, to jedna trzecia robi to za pomocą mediów społecznościowych, a z aplikacji randkowych korzysta zaś 15 proc. – wskazuje Helena Chmielewska-Szlajfer, socjolożka z Akademii Leona Koźmińskiego.

Z drugiej strony, jak wynika z badania „Jak kochają Polacy?”, przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia dla serwisu Sympatia.pl, połowa Polaków, którzy szukają partnerów, chce ich znaleźć online. – Niemniej, dotychczas w sieci poznało się ledwie 18 proc. Polaków. Ale nie tracą nadziei – stąd zapewne znaczące wzrosty najpopularniejszej aplikacji randkowej Tinder – dodaje nasza rozmówczyni.

Pod względem aktywności użytkowników Sympatii dorównuje jedynie portal fellow.pl, który reklamuje się jako „największy w Polsce system gej randek”

Wśród portali i aplikacji randkowych w Polsce, największym zainteresowaniem internautów niezmiennie cieszy się wspominiana Sympatia.pl. Z przygotowanych dla „Rzeczpospolitej” danych Gemiusa wynika, że miesięcznie portal ten odwiedza ponad 1 mln użytkowników, a ponad 87 tys. użytkowników w grudniu 2018 skorzystało z dedykowanej aplikacji. Jak zaznacza Małgorzata Herka, menedżer w Gemius Polska, użytkownicy Sympatii w grudniu 2018 r. spędzili w aplikacji mobilnej średnio niemal 10 godzin.

– Pod względem aktywności użytkowników Sympatii dorównuje jedynie portal fellow.pl, który reklamuje się jako „największy w Polsce system gej randek” – tłumaczy Małgorzata Herka.

Partnerów szukamy przez portale już od kilkunastu lat. – Sposób w jaki nawiązujemy kontakty przez internet, a także to, co oferują serwisy randkowe, ewoluuje. Kiedyś, po rejestracji na portalu randkowym, użytkownik stawał się częścią społeczności osób, które szukały przyjaciół lub partnerów, były singlami czy tkwiły w nieudanych związkach. Odnalezienie drugiej połówki w wirtualnym świecie nie było wcale proste. Mimo dostępnych wyszukiwarek konieczne było zapoznanie się z licznymi profilami użytkowników, by wybrać interesujących i napisać do nich wiadomość – wyjaśnia menedżerka Gemiusa.

Teraz to algorytm kojarzy użytkowników. – Coraz częstszą praktyką jest też organizacja dedykowanych imprez dla singli, która daje możliwość bezpiecznego przeniesienia znajomości z online do tzw. realu – dodaje Małgorzata Herka.

ARTYKUŁY POWIĄZANE