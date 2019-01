Seniorzy szturmują internet. I coraz więcej kupują

Klienci powyżej 60. roku życia są głównym motorem wzrostu zakupów online. Najchętniej odwiedzają sklepy w kategoriach: dom i ogród, elektronika użytkowa oraz zdrowie i uroda.

Czasy dziadków i babć spędzających czas głównie na oglądaniu telewizji zaczynają powoli odchodzić w zapomnienie. Seniorzy coraz aktywniej korzystają z internetu – z komunikatorów, serwisów społecznościowych, ale też robią w ten sposób zakupy. Jak wynika z badania porównywarki cenowej Ceneo, ruch internautów w grupie 65+ tylko w styczniu wzrósł o 12 proc., co pokazuje, że grupa traktowana po macoszemu przez sprzedawców odkrywa zalety zakupów online.

Szturm na zakupy

– W 2018 r. w każdej z grup wiekowych odnotowaliśmy zwyżki rok do roku, ale największe były dla użytkowników w wieku 65+. Dotyczy to zarówno liczby wizyt na stronach sklepów, liczby zawieranych transakcji czy dynamiki wzrostu przychodów – mówi Jacek Zientkiewicz, brand manager z Shopera. – Ruch w e-sklepach w grupie seniorów wzrósł aż o 76 proc. w ciągu roku. Najchętniej odwiedzają oni sklepy z kategorii „dom i ogród”, „elektronika użytkowa” oraz „zdrowie i uroda” – dodaje, podkreślając, że dzięki innym analizom wiadomo, iż seniorzy spędzają na stronach internetowych więcej czasu niż inne grupy. – Szukają bardzo dokładnych opisów produktów, chcąc mieć pewność, że ich zakup będzie dobry – dodaje ekspert Shopera.

Najmocniej rośnie zainteresowanie seniorów kategoriami takimi jak akcesoria modowe czy odzież, ale również elektronika

– Wzrost w tej grupie wynika nie tylko z coraz większej dostępności do nowych technologii czy internetu, ale również z faktu, że każdemu z nas przybywa lat. Dzisiejsi seniorzy są też zdecydowanie aktywniejsi i chętnie uczą się korzystać z najnowszych technologii. Ten trend będzie się utrzymywał – mówi Tomasz Jankowski, rzecznik Ceneo.pl.

Z badania serwisu wynika, że najmocniej rośnie zainteresowanie seniorów kategoriami takimi jak akcesoria modowe czy odzież, ale również elektronika. Jak wynika z badania Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, ta grupa już bardzo chętnie korzysta z internetu do komunikacji czy rozrywki. Przejście od serwisów społecznościowych czy komunikatorów do zakupów online jest naturalną drogą, dlatego siła zakupowa seniorów dopiero będzie widoczna.

– Obecnie odsetek internautów w grupie 55–75 jest najniższy spośród wszystkich badanych grup wiekowych – mniej niż co trzecia taka osoba korzysta z internetu – mówi Anna Oziębło, dyrektor ds. Badania Gemius/PBI.

Jak podkreśla, od maja 2016 widać powolny, ale konsekwentny wzrost liczby internautów w wieku 55+ korzystających z internetu. – W czerwcu 2016 ich odsetek wynosił 15,3 proc., co oznaczało 3,9 mln osób spośród 25 mln badanych internautów w wieku 7–75 lat. W grudniu 2018 było ich już o 3,2 pkt proc. więcej, czyli to już 5,2 mln osób spośród 28 mln badanych internautów – mówi Anna Oziębło.

– Mogłoby się wydawać, że największy wzrost liczby internautów wśród najstarszych użytkowników będzie widoczny na komputerach i laptopach. Tymczasem wcale nie są im obce technologie mobilne: w maju 2016 mobilnych użytkowników w wieku 55–75 lat było 12,5 proc., zaś w grudniu 2018 o 5,8 pkt proc. więcej – już 18,3 proc. korzystało z internetu na smartfonach czy tabletach – mówi Anna Oziębło.

Ukryty potencjał

Mimo to grupa ta jest nadal stereotypowo postrzegana jako mniej zamożna. To błąd. Jak już pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, według badania firmy Nielsen statystyczny senior zapłaci więcej za produkty wysokiej jakości, a kiedy kupuje marki własne, też zdecydowanie częściej wybiera te droższe. – Dla 55 proc. dojrzałych konsumentów kupowanie zdrowych produktów jest bardzo istotne i przyznają się do tego zdecydowanie częściej niż pozostałe grupy wiekowe.

Sieć Carrefour oferuje specjalną kartę z dodatkowym rabatem, inne firmy regularnie organizują promocje z ofertą w ich mniemaniu odpowiadającą wszystkim po 60. roku życia, ale ta grupa jest wewnętrznie zróżnicowana jak każda inna.

Tymczasem potrzeby seniorów nie są szczególnie brane pod uwagę np. przy wprowadzaniu na rynek nowych produktów, a klienci z tej grupy mają często problemy choćby z otwarciem opakowania, projektowanego głównie z myślą o młodym nabywcy.

– W Polsce priorytetem są rodziny z dziećmi, pod ich kątem opracowuje się zabezpieczenia opakowań, ale też ich wielkość. Na razie zmiany są niewielkie, jeśli chodzi o ten temat – mówi przedstawiciel jednej z sieci handlowych.

Zmiany jednak są, choć raczej spowodowane walką z wyrzucaniem jedzenia, dlatego wiele produktów świeżych jest teraz oferowanych np. w mniejszych, dzielonych opakowaniach, aby można je było wykorzystywać stopniowo.

Także biznes odzieżowy opornie dostrzega potencjał tej grupy wiekowej. Tymczasem to właśnie odzież jest w czołówce kategorii, jakich w sieci szukają najczęściej. Pojawiły się już starsze modelki w reklamach, zmiany muszą jednak iść dużo dalej.

Senior to po prostu dobry klient

Osób w wieku 60+ jest już w Polsce 9 mln. Nie da się ignorować tak dużej grupy klientów. Z raportu firmy Nielsen wynika, że dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach z osobami 60+ wynosi 1828 zł, czyli 24 proc. więcej niż w pozostałych grupach. Z powodu liczebności i możliwości finansowych nie da się ich ignorować. Zwłaszcza handel musi wypracować nieco inne podejście niż dzisiaj. Wbrew pozorom seniorzy nie są wielkimi łowcami okazji. Tylko 14 proc. z nich chce biegać pomiędzy sklepami, szukając promocji. Są też mniejszymi niż inni zwolennikami dyskontów. Dla 35 proc. młodszych to ulubiony sklep, wśród seniorów takich wskazań jest o 10 pkt proc. mniej. Tymczasem oferty kierowane do tej grupy wiekowej sprowadzają się do komunikatów o rabatach i okazjach.

OPINIA

Marzena Rudnicka, prezes, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

W wiek emerytalny będą wchodzić kolejne roczniki, które po prostu przenoszą swoje zwyczaje z życia zawodowego. Popularność e-zakupów w tej grupie będzie rosnąć, ponieważ to po prostu wygodne, oszczędza czas, a ciężkich paczek nie trzeba samodzielnie wnosić do domu. Chodzi nie tylko o żywność, ale także o poważniejsze zakupy typu AGD czy sprzęt ogrodowy, wiele osób ma kłopot z dotarciem do tego typu sklepów i woli kupować online. Seniorzy też zdecydowanie coraz częściej korzystają z bankowości online.