Pandemiczne hity. Telemedycyna i wielki renesans szachów

Kolejny trend to praca zdalna. W pierwszych tygodniach po ogłoszeniu pandemii wartość sprzedaży artykułów z kategorii „meble biurowe” na Allegro wzrosła o 30 proc. Ten model pracy zdał egzamin i 67 proc. respondentów chce go kontynuować. Alternatywą dla stacjonarnego nauczania stałą się z kolei edukacja online. Niestety, pandemia ujawniła liczne ułomności systemu, m.in. brak kompetencji cyfrowych nauczycieli czy braki sprzętowe (90 proc. badanych wskazuje, że nie wszystkie dzieci posiadają niezbędne narzędzia do e-nauki). Wystrzeliły natomiast rynek e-commerce (52 proc. respondentów korzysta ze sklepów online przynajmniej raz na dwa tygodnie) oraz e-administracja (już 71 proc. z nas załatwia sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu).