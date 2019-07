Google i Facebook wiedzą, jakie strony dla dorosłych odwiedzasz

Śledzenie naszej aktywności na stronach internetowych w większości przypadków służy do lepszego dopasowania wyświetlanych treści i reklam. Na witrynach zawierających treści pornograficzne jest podobnie. Jednak rzecznik Google na łamach „The New York Times”, który jako pierwszy zajął się analizą wyników raportu, zdecydowanie zaprzeczył, aby amerykański koncern zbierał jakiekolwiek informacje o amatorach takich portali. – Nie zezwalamy na reklamy Google w witrynach zawierających treści dla dorosłych i zabraniamy spersonalizowanych profili reklamowych i reklam opartych na zainteresowaniach seksualnych użytkownika – podkreślił.

Zazwyczaj te dane są anonimowe, jednak reklamodawcy często w procesie “odcisku palca” tworzą unikalny profil użytkownika korzystającego z danego komputera. Pamiętać należy również, że dane nie są zawsze tak nieszkodliwe, ponieważ do niektórych witryn trafić mogą nasze numery IP. Dodając do tego fakt, że z ponad 90 proc. witryn pornograficznych nasze dane mogą trafiać do osób trzecich tworzy to obraz bardzo ograniczonej anonimowości i bezpieczeństwa.