Rosyjscy hakerzy zaatakowali bułgarski urząd. To zemsta

Minister spraw wewnętrznych Mładen Marinow twierdzi, że cyberatak jest rosyjskim odwetem, bezpośrednio związanym z poniedziałkową decyzją rządu w Sofii o zakupie amerykańskich myśliwców F-16. Słuszność tych podejrzeń może potwierdzać email, który otrzymała bułgarska, komercyjna telewizja Nowa. Anonimowy Rosjanin informuje w nim, że to on włamał się do serwerów NAP. Mężczyzna twierdzi też, że dokonuje takich włamań regularnie od 2011 roku. Nie zażądał okupu, nie przedstawił też żądnych innych żądań. Po prostu poinformował, że sposób zabezpieczenia NAP to „parodia”.