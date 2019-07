Hakerzy atakują, pracownicy IT tracą pracę

Jak okazało się niedługo po odzyskaniu danych doszło do zwolnienia dyrektora działu IT, którego władze miasta uznały za winnego całej sytuacji. Były już pracownik nie poniesie odpowiedzialności karnej, ale jego zwolnienie to efekt nacisków opinii publicznej, która domagała się, by ktoś poniósł odpowiedzialność za atak i chaos w mieście – informuje portal Gizmodo. Władze Lake City zapowiedziały kompletną reorganizację w dziale IT oraz jego zabezpieczenie przed podobnymi atakami w przyszłości.