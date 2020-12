Donald Tusk o porozumieniu brytyjsko-unijnym: Lepiej późno, niż za późno

"1. Lepiej późno, niż za późno. 2. Coś jest lepsze niż nic. 3. Nasze relacje są silniejsze niż brexit" - napisał na Twitterze Donald Tusk, na koncie Europejskiej Partii Ludowej.

1. Better late than too late. 2. Something is better than nothing. 3. Our friendship is stronger than brexit.