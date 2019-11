Corbyn do zwolenników i przeciwników brexitu: Będzie referendum

- Chcą sprzedać NHS (odpowiednik polskiego NFZ - red.) i sprzedać ludzi pracy pozbawiając ich praw - ma powiedzieć Corbyn w czasie wystąpienia w Harlow, którego treść opublikowało biuro przywódcy Partii Pracy.

- Chcą obniżyć standardy ochrony (pracowników - red.). Chcą przesunąć nas w stronę zderegulowanego amerykańskiego modelu kierowania gospodarką - podkreśli.

Corbyn ponownie zobowiąże się też do renegocjowania umowy brexitowej, co - według niego - nie zajmie więcej niż trzy miesiące. Następnie Partia Pracy zamierza przeprowadzić drugie referendum ws. brexitu, dając wyborcom prawo do wyboru między wyjściem z UE na podstawie wynegocjowanej umowy i pozostaniem we Wspólnocie.

- Rząd Partii Pracy uporządkuję sprawę brexitu w ciągu pół roku, dając wam, Brytyjczykom, prawo do ostatniego słowa - doda Corbyn.

- Więc jeśli chcecie wyjść z UE nie niszcząc naszej gospodarki i nie sprzedając NHS, możecie na to zagłosować. Jeśli będziecie chcieli zostać w UE, będziecie mogli na to zagłosować - podkreśli.

W sondażach przeprowadzanych na Wyspach Partia Pracy traci kilkanaście punktów procentowych do prowadzących torysów.