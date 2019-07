Twardy brexit? Sinn Fein chce referendum ws. jedności Irlandii AFP

Liderka Sinn Fein, w czasie rozmów nowego premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona z przedstawicielami pięciu irlandzkich partii, do których doszło w Irlandii Północnej, zażądała od brytyjskiego premiera, by jego przygotowania do brexitu bez umowy przewidywały przeprowadzenie referendum ws. zjednoczenia Irlandii - informuje Sky News.