Główny negocjator UE: Nie będziemy renegocjować umowy May

- Unia Europejska nie otworzy na nowo negocjacji umowy brexitowej, w tym kontrowersyjnej kwestii irlandzkiego backstopu - powiedział główny unijny negocjator ds. brexitu, Michel Barnier.

Barnier dodał, że "alternatywne rozwiązanie" ws. brexitu może być omawiane po opuszczeniu Unii przez Wielką Brytanię.

29 stycznia Izba Gmin poparła wniosek, by - po odrzuceniu wynegocjowanej przez May umowy ws. brexitu - brytyjska premier wróciła do Brukseli i próbowała wynegocjować zmiany w umowie zakładające zastąpienie tzw. backstopu "alternatywnym rozwiązaniem".

Backstop to mechanizm, który miał umożliwić, by po brexicie nie doszło do złamania ustaleń tzw. porozumienia wielkopiątkowego - czyli aby Irlandii nie oddzieliła od Irlandii Północnej regularna granica. Wymagałoby to jednak tymczasowego pozostania Wielkiej Brytanii w unii celnej z UE.

Wynegocjowana przez May i przyjęta w listopadzie przez UE umowa została 15 stycznia odrzucona przez Izbę Gmin 432 głosami przeciw ("za" było 202 parlamentarzystów).

Barnier we wpisie na Twitterze po spotkaniu z premierem Holandii Markiem Rutte w Hadze Barnier napisał, że porozumienie ws. brexitu "nie może być ponownie otwarte (do negocjacji - red.)".

"Backstop jest jedynym działającym rozwiązaniem kwestii granicy w Irlandii, które dziś may" - dodał.

"UE jest gotowa pracować nad alternatywnymi rozwiązaniami w okresie przejściowym" - podkreślił Barnier.

Wielka Brytania ma opuścić UE 29 marca.

Zapisany w odrzuconej przez Izbie Gmin okres przejściowy ma potrwać co najmniej do końca 2019 roku.