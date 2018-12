Junkcer: UE nie stara się zatrzymać Wielkiej Brytanii

Unia Europejska nie stara się zatrzymać Wielkiej Brytanii i chce rozpocząć dyskusję na temat przyszłych relacji - powiedział Jean-Claude Juncker. Szef Komisji Europejskiej podkreślił, że UE chce skupić się na zbliżających się wyborach w maju.

- To insynuowanie, że naszym celem jest zatrzymanie Zjednoczonego Królestwa w UE przy użyciu wszelkich możliwych środków. To nie jest naszym zamiarem. Wszystko, czego chcemy, to jasność co do naszych przyszłych stosunków. Szanujemy wynik referendum - powiedział Jean-Claude Juncker w wywiadzie dla niemieckiego "Welt am Sonntag".

Szef Komisji Europejskiej powiedział, że UE jest gotowa do rozpoczęcia negocjacji w sprawie nowego porozumienia z Wielką Brytanią zaraz po zatwierdzeniu przez brytyjski parlament dotychczasowej umowy. Głosowanie w Londynie zaplanowane jest na połowę stycznia.

W temacie innych wyzwań stojących przed Europą, Juncker powiedział, że uważnie przygląda się prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi i jego podejściu do handlu z Europą. - Ufam mu tak długo, jak długo dotrzymuje słowa - powiedział.

Zdaniem Junckera kolejnym ważnym problemem są podziały między obywatelami Unii. - Musimy zadbać o to, by te szczeliny nie stały się zbyt głębokie - mówił. - Nie możemy zakładać, że populiści mają rację. Są po prostu głośni i nie mają żadnych konkretnych propozycji dotyczących rozwiązania wyzwań naszych czasów - dodał.

Wyzwaniem przez przyszłorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego będzie walka z trollami z Chin i Rosji, którzy będą chcieli wpłynąć na wynik głosowania.