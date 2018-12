Partia Pracy chce powtórki referendum. Piszą do Corbyna

Premier Theresa May poinformowała dziś, że przekłada zaplanowane na jutro głosowanie w sprawie umowy dotyczącej brexitu. Szefowa brytyjskiego rządu przyznała, że przegrałaby to głosowanie "znaczącą większością".

Na decyzję May zareagowali politycy Partii Pracy. Wysłali list do swojego lidera Jeremy'ego Corbyna, w którym informują, że "konieczne jest podjęcie w tym tygodniu działań", które wymuszą przeprowadzenie przedterminowych wyborów powszechnych.

Following today’s farcical events by the Government, I have written with dozens of colleagues to ask Jeremy Corbyn to press a vote of no confidence this week and then go immediately for a @peoplesvote_uk pic.twitter.com/JmBcLRbXDk