Król jest jeden. Saul Alvarez pokonał Calluma Smitha

38-letni Gołowkin w przeszłości dwukrotnie walczył z Alvarezem, przegrywając i remisując, ale nie tylko w jego ocenie były to kontrowersyjne werdykty. Nie można więc wykluczyć, że trzeci pojedynek Meksykanina z Kazachem dojdzie do skutku, być może w umownym limicie, bo wygląda na to, że Alvarez do wagi średniej już nie wróci. Trylogia z Gołowkinem to byłoby wielkie wydarzenie w świecie boksu.