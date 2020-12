Joshua - Pulew. Saper wygrał

Jednak aby wszystkie królewskie insygnia w najcięższej kategorii znów należały do niego, musi jeszcze pokonać Tysona Fury'ego, mistrza WBC.

Bułgar padał na deski cztery razy, został znokautowany w dziewiątym starciu, a Joshua raz jeszcze zamknął usta tym, którzy podważają jego umiejętności. Promotor Eddie Hearn obiecuje w przyszłym roku unifikacyjną megawalkę Joshua–Fury, ale najpierw szefowie WBO muszą podjąć decyzję, co z obowiązkową obroną tego pasa. Formalnie Joshua powinien teraz zmierzyć się z Ołeksandrem Usykiem, a to wcale nie musi być dla niego prosta walka. Porażka zabrałaby mu szansę na lukratywne starcie z Furym, może więc oddać ten pas i wybrać miliony dolarów za wielką bitwę z „Królem Cyganów". Usyk zmierzyłby się wtedy z Joe Joycem, wicemistrzem olimpijskim kategorii superciężkiej z Rio. To byłaby ciekawa walka: mistrz olimpijski z Londynu (2012) w wadze ciężkiej ze srebrnym medalistą wagi superciężkiej cztery lata później.