Saul Alvarez - miał być nokaut i był

Rosjanin mimo przegranej przez nokaut nie zamierza kończyć kariery, a Alvareza interesują kolejne wyzwania. I wygląda na to, że na razie nie zamierza wracać do wagi średniej. Został mistrzem świata w czwartej kategorii wagowej (wcześniej junior średnia, średnia, superśrednia), jest drugim Meksykaninem po Julio Gonzalezie, który zdobył tytuł w wadze półciężkiej, nie wyklucza więc kolejnych walk w tej kategorii. Rodacy Kowaliowa, Artur Bietierbijew, mistrz IBF i WBC i Dmitrij Biwoł (WBA) są gotowi na taką konfrontację. A w wadze superśredniej jest przecież znakomity, mierzący 191 cm Callum Smith, superczempion organizacji WBA.

Jedno jest pewne, to Alvarez wybierze sobie rywala, będzie walczył, z kim zechce. Ktoś, kto podpisuje z DAZN kontrakt na 365 mln dolarów, ma do tego prawo. To do niego ustawiają się kolejki, bo starcie z „Canelo" bez względu na wynik przynosi fortunę. Znokautowany Kowaliow zarobił 12,5 mln dolarów, Alvarez więcej – 35 mln. Całkiem nieźle jak na taki pojedynek.