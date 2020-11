Wiara w siebie

Warto tylko pamiętać, że 37- letni Chisora, który właśnie poniósł dziesiątą porażkę na zawodowym ringu, nie należy do elity królewskiej kategorii. A mimo to wygrał z Usykiem trzy początkowe rundy i trochę go postraszył.

Ewa Brodnicka wysoko (89:99, 88:100, 88:100) przegrała w Las Vegas z Mikaelą Mayer walkę o pas WBO w wadze superpiórkowej. Tak naprawdę Polka straciła go wcześniej, podczas ważenia. Do wymaganego limitu tej kategorii (58,967 kg) zabrakło jej... 50 g. Dziesięciorundowy pojedynek w hotelu MGM Grand pokazał wyższość Amerykanki. Brodnicka, ukarana dwoma ostrzeżeniami za trzymanie, w końcowej fazie przyjęła wprawdzie twardą wymianę ciosów, ale nie przyniosło to rezultatów. To jej pierwsza porażka na zawodowym ringu.