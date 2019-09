Problemy zamiast nokautu

31-letni „Król Cyganów" przez wielu uważany jest za najlepszego pięściarza wagi ciężkiej, choć nie ma żadnego z mistrzowskich pasów. Trzy z nich (WBA, IBF, WBO) należą bowiem do Andy'ego Ruiza Jr., a czwarty (WBC) do Deontaya Wildera, który ma być kolejnym rywalem niepokonanego Anglika. Tyson Fury musiał tylko zwyciężyć w Las Vegas trzy lata młodszego, podobnie jak on bez porażki na koncie, Otto Wallina.

Nie brakowało głosów, że ten pojedynek to żart, bo Wallin niczego nie osiągnął, a były mistrz Tyson Fury to wciąż pięściarz o największym potencjale w królewskiej kategorii.

Fury i jego trener Ben Davison sądzili początkowo, że uraz powstał po zderzeniu głowami, a w takiej sytuacji, gdy pojedynek zostaje zatrzymany, decyduje punktacja sędziów do chwili jego przerwania. Gdy dotarło do nich, że jest inaczej i przerwanie walki oznaczałoby porażkę kontuzjowanego, Fury chciał rozstrzygnąć starcie przed czasem.

Fury wygrał zasłużenie, ale nie zdominował Szweda tak, jak zamierzał. Owszem, zadał więcej celnych ciosów, ale to nie był taki Fury, jakiego oczekiwano, i tym samym dał sygnał do dyskusji. Jego ojciec John mówi wprost, że tak słabego syna jeszcze nie widział i zaleca mu zmianę sztabu szkoleniowego.

Z drugiej strony Wallin udowodnił tym, którzy twierdzili, że zostanie szybko znokautowany, jak bardzo się mylili. Trzy miesiące temu usta ekspertom zamknął Ruiz Jr, nokautując Joshuę. Teraz Wallin pokazał serce i spore umiejętności, ale to nie wystarczyło do wygranej. Szkoda że tego pojedynku nie doczekał jego 68-letni ojciec Carl, który był pierwszym trenerem syna i marzył, by obejrzeć go walczącego w Las Vegas. Niestety, zmarł w maju na zawał serca.