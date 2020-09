Igrzyska już nie kuszą

Prezes Polskiego Związku Bokserskiego Grzegorz Nowaczek obiecuje powstanie wydziału boksu zawodowego pod egidą krajowego związku i gale z udziałem profesjonałów. Od czerwca 2016 roku nie ma formalnych przeszkód, by zawodowcy uczestniczyli w rywalizacji amatorów. Tyle że wciąż nie wiemy, jak to miałoby wyglądać na polskim gruncie.

Tym bardziej że Mateusz Masternak, na którym miał się ten projekt w początkowej fazie opierać, wybrał inne rozwiązanie. Podpisał kontrakt z promotorem Andrzejem Wasilewskim i wrócił do swojego naturalnego, zawodowego środowiska, które opuścił tylko na kilka miesięcy, chcąc realizować młodzieńcze, olimpijskie marzenia. Na razie chyba on sam nie wie, czy to definitywne pożegnanie z myślą o medalu w Tokio. Przekonamy się za kilka miesięcy, jeśli (co wcale nie jest takie pewne) wznowione zostaną kwalifikacje do igrzysk. Teoretycznie Masternak dalej może walczyć o prawo startu