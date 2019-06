Sulęcki-Andrade. Bezradność w starciu z mistrzem świata

Stawką w tym pojedynku był pas WBO w wadze średniej, należący do niepokonanego Andrade. Dla Sulęckiego była to pierwsza szansa wywalczenia mistrzowskiego tytułu.

Walkę zapowiedział słynny Michael Buffer, Sulęckiego powitała grupa kilkuset rodaków. – To walka życia. Jestem tu, by odebrać mistrzowi pas, i tego dokonam – mówił Polak. Andrade nie pozostawał dłużny. – Myślę już o walkach z Saulem Alvarezem lub Giennadijem Gołowkinem. Sulęcki to tylko przystanek na drodze do celu.