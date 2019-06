Jest chemia przed walką życia

Walka odbędzie się w Providence, rodzinnym mieście niepokonanego Amerykanina. Andrade to solidna firma, były mistrz świata amatorów i zawodowy czempion dwóch kategorii. Jest faworytem bukmacherów i ekspertów. Ale Sulęcki mówi: poczekajcie do soboty, wtedy przemówią pięści (w Polsce będzie wczesny niedzielny ranek).

Sulęcki stoczył już kilka walk w USA i przegrał tylko z Jacobsem, a przecież nie brakowało głosów, że to on zasłużył na zwycięstwo. Sobotni rywal jest jednak innym typem boksera, niewygodnym, nieprzewidywalnym, ale wciąż w zasięgu możliwości ambitnego chłopaka z Warszawy.

Sulęcki po nagłej śmierci Andrzeja Gmitruka, który prowadził go od pierwszej zawodowej walki w 2010 roku do większości zwycięstw, zdecydował się pracować z Piotrem Wilczewskim, byłym zawodowym mistrzem Europy.

Wilczewski też był zawodnikiem Gmitruka, a później uczył się przy nim trenerskiego fachu. – Między nami jest chemia. Znalazłem właściwego człowieka, który kontynuuje dzieło trenera Gmitruka. Kiedyś byliśmy kolegami z treningowej sali, dziś on jest moim panem i mam go słuchać. Wierzę, że dobrze na tym wyjdę – twierdzi Sulęcki, który ostatni miesiąc przed walką trenował w Nowym Jorku, dopiero kilka dni temu przeniósł się do Providence. – Mam najlepszego fachowca od żywienia, specjalistów od przygotowania fizycznego. To walka życia i nie mogę niczego zaniedbać – mówił w jednym z wywiadów. Sulęcki uważa, że Jacobs jest lepszym pięściarzem od Andrade, więc zakłada, że jeśli z tym pierwszym stoczył wyrównany pojedynek, to tego drugiego po prostu musi pokonać.