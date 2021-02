Walczą kandydaci na olimpijczyków

Miesiąc temu, też w Lublinie, w Centrum Spotkania Kultur, oglądaliśmy oprócz Polaków znakomitych Rosjan na czele z mistrzem świata wagi średniej Glebem Bakszim, teraz będą pojedynki we własnym gronie, miejmy nadzieję, że atrakcyjne.

W kategorii 57 kg dojdzie do rewanżu za ubiegłoroczne mistrzostwa Polski. W Wałczu 19-letni Paweł Brach przegrał wprawdzie ze starszym i bardziej doświadczonym Jarosławem Iwanowem, ale pokazał, że warto w niego inwestować.

W czerwcu mają być dokończone kwalifikacje, przerwane w ubiegłym roku z powodu pandemii koronawirusa. Durkacz wygrał wtedy jedną walkę, jeśli wygra kolejną, z Węgrem Milanem Fodorem, to zapewni sobie olimpijski paszport.

Wszystko wskazuje na to, że Durkacz może być naszym jedynym reprezentantem w olimpijskim turnieju mężczyzn, choć swoją szansę w turnieju kwalifikacyjnym (4–8 czerwca) dostaną jeszcze w wadze superciężkiej Adam Kulik lub Oskar Safaryan. Obu zobaczymy w Lublinie. Kulig zmierzy się z utalentowanym Oskarem Koperą, a Safaryan, dwukrotny mistrz Polski tej kategorii, z Karolem Krupienikiem.

Niestety nie dojdzie do skutku światowy kwalifikacyjny turniej do igrzysk, który byłby drugą szansą dla tych, którym nie powiodło się w rywalizacji kontynentalnej. O awansie do Tokio będzie decydował światowy ranking, który nie faworyzuje Polaków.