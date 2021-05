Kobiety ratują honor polskiego boksu

W Paryżu (4–8 czerwca) zostanie dokończony turniej europejski, który rozpoczął się ponad rok temu w Londynie, a przerwany został z powodu koronawirusa. Stolica Francji będzie ostatnią okazją dla pięściarzy z Europy, by w ringu wywalczyć kwalifikację olimpijską. Później tylko wysokie miejsce w rankingu pozwoli uzyskać bilet do Tokio.

Z Polaków szansę na olimpijski występ mają jeszcze tylko Damian Durkacz (63 kg) i Adam Kulik (plus 91 kg). Ten pierwszy potrzebuje do awansu jednej wygranej, jego rywalem w Paryżu będzie leworęczny Węgier Milan Fodor. Awans olimpijski Adama Kulika byłby niespodzianką, ostatnimi czasy częściej bowiem przegrywa, niż wygrywa, i nie brakowało głosów, że być może zastąpi go znacznie młodszy Oskar Safaryan, dwukrotny mistrz Polski tej kategorii, ale chyba już za późno, by taką decyzję podjąć.

Kobiety mają większe szanse, by polecieć do Japonii. Najbliżej awansu jest złota medalistka II Igrzysk Europejskich w wadze półśredniej (69 kg) Karolina Koszewska, ale pozostałe Polki (Sandra Drabik, Sandra Kruk, Aneta Rygielska i Elżbieta Wójcik) też są w dobrej sytuacji. Gdyby jednak powinęła im się noga, to Koszewskiej, Drabik i Wójcik może jeszcze pomóc solidna pozycja w rankingu.