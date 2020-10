Suzuki Boxing Night III. Ring w Centrum Spotkania Kultur

W czasach epidemii organizacja takich gal nie należy do łatwych. Chorwaci zmieniali swój skład czterokrotnie, a Czeszki, które pierwotnie w meczu żeńskich reprezentacji miały rywalizować z Polkami, ostatecznie zrezygnowały. W tej sytuacji trzy nasze najlepsze zawodniczki (Aneta Rygielska – 60 kg, Karolina Koszewska – 69 kg – i Elżbieta Wójcik – 75 kg) zmierzą się z Chorwatkami.

Dla naszych reprezentantów to jedna z niewielu szans, by w tych trudnych czasach wejść do ringu. Odwołano Turniej Feliksa Stamma, nie wiadomo, kiedy i gdzie odbędą się mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn.