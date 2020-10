Polka w Las Vegas

Obie są niepokonane na zawodowych ringach, ale tym razem to nie Polka będzie faworytką. Mayer ma za sobą długą i solidną karierę amatorską, była brązową medalistką mistrzostw świata w 2012 roku w wadze superlekkiej, startowała na igrzyskach w Rio de Janeiro (2016), gdzie była o krok od medalu w kategorii lekkiej.

– Ma dobry lewy prosty, jest silna, wysoka (175 cm) i bardzo pewna siebie, ale to nie wystarczy jej do wygranej. Wiem, jak z nią walczyć, podczas zgrupowania na Florydzie toczyłam sparingi z mężczyznami, jestem gotowa, by obronić mistrzowski tytuł – powiedziała „Rz" Brodnicka, która w Las Vegas wraz z Gusem Currenem, byłym trenerem Tomasza Adamka, przebywa już od piątku.