Teofimo Lopez poleciał w kosmos

I zwyciężył, choć Łomaczenko nie zgadza się z werdyktem. – Czułem, że wygrywam. Pierwsze rundy należały do niego, ale później byłem lepszy – mówił Ukrainiec. Nie ma jednak racji, górą w tej konfrontacji był Lopez Jr, choć do punktacji (116:112, 117:111, 119:109) można mieć zastrzeżenia. Szczególnie do tej ostatniej, wygląda bowiem na to, że pani Julie Lederman widziała w MGM Grand w Las Vegas inną walkę. Jej zdaniem Ukrainiec wygrał tylko jedną rundę, co jest absurdem.