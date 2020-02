Tyson Fury wygrał. Deontay Wilder pokonany po raz pierwszy w historii

Na początku drugiej odsłony Amerykanin polował na uderzenie prawą ręką, to jego najlepsza broń. Obaj przyjęli po kilka uderzeń. "Gypsy King" zdołał zaskoczyć prawym prostym, tak samo odpowiedział Amerykanin. Bokserzy spięli się pod koniec starcia i sędzia musiał poświęcić kilka sekund, aby ich rozdzielić i odesłać do narożników.

Bokserzy zaczęli spokojnie, minimalną presję wywierał "Król Cyganów". To on starał się dyktować warunki. Kilka znaczących ciosów doszło do głowy i korpusu obecnego mistrza świata. Fury boksował odważnie, "Bomber" natomiast starał się kontrować, ale bezskutecznie. Brytyjczyk znacznie się podbudował pierwszą rundą, poczuł, że może rozpracować rywala.

W kolejnej odsłonie Wilder ponownie upadł, ale tym razem nie po ciosie, sędzia zaliczył to jako potknięcie. W oczach Amerykanina widać było strach. Obawiał się każdego ruchu rywala. W piątej rundzie "Król Cyganów" rozpoczął kolejne natarcie, "Bronze Bomber" starał się klinczować, arbiter miał dużo pracy, musiał co jakiś czas rozdzielać pięściarzy. Wilder padł na matę po raz kolejny, tym razem po ciosie na korpus. Chwilę później Wilderowi ugięły się nogi i gdyby nie liny, ponowie by upadł. Fury był tak agresywny i zdeterminowany, że popełnił faul i został mu za to odjęty punkt.

Defensywa mistrza WBO była nieszczelna. Z każdą sekundą koniec "Bronze Bombera" był coraz bliżej. Z ucha Wildera sączyła się krew, a Fury nie byłby sobą, jakby nie zrobiłby czegoś absurdalnego. Będąc w klinczu, postanowił... polizać rywala po szyi. Siódma odsłona okazała się ostatnią. "Król Cyganów" zepchnął Amerykanina do narożnika i obijał potężnymi ciosami. Sędzia widząc w jakich tarapatach jest Deontay Wilder, postanowił przerwać pojedynek.

W tym momencie nastąpiła zmiana na tronie mistrzowskim. Nowym czempionem federacji WBC został Tyson "Gypsy King" Fury. "Bronze Bomber" tym samym doznał pierwszej porażki w karierze.

