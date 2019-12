Ring na pustyni

- To początek nowej ery tenisa w naszym królestwie. Pragniemy co roku gościć światową czołówkę - zapowiada minister sportu, książę Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal.

Ad-Dirijja pod Rijadem. Miejsce wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To tu dojdzie do najbardziej wyczekiwanego bokserskiego pojedynku ostatnich miesięcy. Obiekt pod gołym niebem, na którym zasiądzie 15 tysięcy widzów, robi nie mniejsze wrażenie niż tempo, w jakim powstawał. Prace na budowie ruszyły 7 października. Trwały niecałe dwa miesiące.

Zmienił bieg historii

W styczniu na arabską pustynię zawita Rajd Dakar. Sport zawsze pomagał ocieplić wizerunek. A Saudyjczycy mają ostatnio sporo na sumieniu. Morderstwo dziennikarza Jamala Khashogii i oskarżenia o łamanie praw człowieka to nie są jednak wystarczające powody, by powstrzymać promotorów przed organizacją wydarzenia, które przyniesie milionowe zyski.

Przecież już w 1974 roku Muhammad Ali znokautował George'a Foremana na stadionie w Kinszasie, gdzie wcześniej dokonywano egzekucji na dysydentach, a "Rumble in the Jungle" przeszła do historii jako jedna z najlepszych walk bokserskich. Jak długo będzie się mówiło o pojedynku Joshuy z Ruizem?



Ich pierwsze starcie, w czerwcu w nowojorskiej Madison Square Garden, zakończyło się ogromną niespodzianką. Brytyjczyk miał się zmierzyć z Jarrellem Millerem, ale gdy rywal wpadł na kontroli antydopingowej, promotorzy postawili na urodzonego w Kalifornii Meksykanina. Ruiz miał zapewnić dobre widowisko, ale nikt nie przypuszczał, że skradnie show, pośle na deski niepokonanego mistrza olimpijskiego z Londynu i odbierze mu pasy WBA, WBO i IBF. A jednak największa sensacja ostatnich lat stała się faktem.



- To był szczęśliwy cios, wyprowadzony chyba przez bogów - mówił Joshua, a Ruiz powtarzał, że zmienił bieg historii. - Zostałem pierwszym mistrzem świata wagi ciężkiej meksykańskiego pochodzenia. A teraz nie mogę się doczekać, aż zakończę jego karierę - odgrażał się, choć jeszcze rok temu sam chciał porzucić boks z braku pieniędzy.