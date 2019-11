Deontay Wilder obronił pas mistrza świata WBC. Dziesiąty raz

Niepokonany do tej pory na zawodowych ringach Deontay Wilder po raz 10. bronił pasa bokserskiego mistrza świata WBC kategorii ciężkiej. Przed walką zapowiadał, że w Las Vegas szybko znokautuje Ortiza, a pas pozostanie w jego rękach. Półtora roku temu w Nowym Jorku udało mu się to dopiero w 10. rundzie i to po wielu problemach. Ortiz skończył już 40 lat, jest osiem centymetrów niższy od rywala i ma na koncie 31 zwycięstw (26 KO) i jedną porażkę. Nie był faworytem tego starcia, ale sam uważał, że stać go na tytuł.

Przez całą walkę Amerykanin nie rzucał się do szaleńczych ataków. To Ortiz miał przewagę i w momencie przerwania walki prowadził u wszystkich sędziów (58:56, 59:55, 59:55). Na niewiele się to jednak zdało. Gdy w końcówce siódmej rundy napór Kubańczyka narastał, "Bronze Bomber" odpowiedział mu jednym ciosem, ale za to jakim - prawy prosty powalił Ortiza na matę i rozstrzygnął to starcie.

Dla Wildera była to 42. wygrana, z czego 41. przez nokaut.

Amerykanina czeka teraz na pojedynek z Tysonem Furym. Do walki ma dojść 22 lutego w Las Vegas.