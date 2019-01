Polak powalczy w tym roku o pas mistrza świata wagi ciężkiej?

Adam Kownacki zrobił kolejny wielki krok na drodze do tego, by zostać pierwszym polskim mistrzem świata wagi ciężkiej. W sobotę znokautował Geralda Washingtona w nowojorskiej hali Barclay's Center i pozostaje niepokonany na zawodowym ringu.

Chłopak spod Łomży, wychowany w Nowym Jorku na Greenpoincie, wygrał w drugiej rundzie przez techniczny nokaut z mierzącym blisko dwa metry Washingtonem i pozostaje niepokonany (19-0, 15 KO).

„Wygrywam atakiem, a nie obroną. Washingtona też przełamię, choć to kawał chłopa, mierzy prawie dwa metry, dobrze się porusza i potrafi boksować. Z Wilderem pierwsze rundy wygrał, doceniam go, ale ja skończę go szybciej” – zapowiadał Kownacki przed walką z pewnością w głosie. I te zapowiedzi spełnił co do joty.

Poniżej dalsza część artykułu

BABYFACE is about to be a daddy! pic.twitter.com/qV4uylmsls — FOX Sports: PBC (@PBConFOX) 27 stycznia 2019

Zwycięstwo nad Washingtonem otwiera Polakowi o przydomku "Babyface" drogę do walki z Anthonym Joshuą lub Deontay’em Wilderem o mistrzowski pas.