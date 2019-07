Gaz się pali pod stopami

Po drugie Rosjan od początku denerwowały uchwalone, mimo ostrego lobbingu Niemiec i Austrii, zmiany w Dyrektywie Gazowej, niekorzystne dla Nord Stream-2. Zgodnie z nimi Gazprom będzie mógł wykorzystać tylko połowę mocy przesyłowej czyli 27,5 mld m3 rocznie. A to za mało by inwestycja za 10 mld euro zwróciła się w jakiejś widocznej na horyzoncie perspektywie. Druga połowa mocy ma pozostać do dyspozycji innych dostawców czyli będzie pusta, bo gazociąg zaczyna się na terenie Rosji, a tam tylko Gazprom może eksportować gaz.

Rosjanie nie będą też mogli być właścicielami rury i jednocześnie dostawcami gazu; to jednak jest mały ból głowy. Większy to fakt, że na ustępstwa nie zamierza iść nowa szefowa Komisji Europejskiej. Niedawne wypowiedzi Ursuli von der Leyen plus brak ustępstw obecnej Komisji, pchnęło spółkę Gazpromu – Nord Stream 2 AG do pozwania Unii przed europejski trybunał.

To gest pod publikę, obliczony na rozgłos. Rosjanie wiedzą dobrze, że nie przyśpieszy on budowy gazociągu, bo wiadomo jak szybko działają sądy, nie tylko w Rosji czy Polsce.