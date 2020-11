Szczepionka na COVID-19 uratuje linie lotnicze

To, dlatego we wtorek na giełdach wystrzeliły kursy przewoźników posiadających ten trudny do zdobycia certyfikat, jak Lufthansa, KLM, Korean Air, czy United Airlines. Jest ich na świecie 17, w tym nie notowany polski LOT. Cieszył się także prezes Ryanaira, Michael O'Leary, którego linia wprawdzie farmaceutyków nie przewozi. Liczy jednak, że w 90 proc. skuteczna szczepionka zachęci do latania i wypełni mu samoloty w przyszłym sezonie letnim przynajmniej do 80 proc.

Czytaj także: Szczepionka na Covid na horyzoncie. Co wiadomo o nowym preparacie?