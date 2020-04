Budżet ma sfinansować odbudowę gospodarki

Bruksela zaleca stopniowe i ostrożne otwieranie gospodarek. A dla sfinansowania odbudowy po pandemii proponuje wykorzystać unijny budżet.

Komisja Europejska przedstawiła w środę wytyczne odnośnie do znoszenia restrykcji nałożonych przez rządy państw UE na czas epidemii koronawirusa. Nieskoordynowane działania na początku doprowadziły do chaosu, w czym swój udział miała Polska: wielogodzinne kolejki ludzi i towarów na granicach, mieszkańcy państw bałtyckich bez możliwości powrotu do domu, wstrzymany eksport medycznych środków ochronnych. Komisja przyznaje, że kraje są na różnym etapie epidemii i w różnych momentach mogą decydować o znoszeniu części restrykcji. Zaleca jednak, żeby te decyzje były oparte na zbliżonych kryteriach. Poniżej dalsza część artykułu

Komunikacja wyprzedzająca Przede wszystkim moment znoszenia ograniczeń musi uwzględniać sytuację epidemiologiczną, czyli zmniejszenie rozprzestrzeniania się choroby w dłuższym okresie, istnienie rezerw w systemie opieki zdrowotnej, dostępność testów. I choć wiadomo, że nie wszyscy będą podejmować decyzje w tym samym czasie, to za minimum KE uznaje konieczność poinformowania się z wyprzedzeniem o planowanych krokach i uwzględnienia opinii partnerów. Poszczególne sektory gospodarki, a także sfery życia publicznego powinny być otwierane stopniowo i nie wszystkie w tym samym czasie. Istnieje kilka modeli, które można wdrożyć, uwzględniających m.in. miejsca pracy odpowiednie do telepracy, znaczenie gospodarcze, pracę w systemie zmianowym, itp. Komisja podkreśla: należy unikać jednoczesnego powrotu wszystkich pracowników do miejsc pracy. Czytaj także: Komisja Europejska przeznaczy 100 mld euro na walkę z bezrobociem

Państwa powinny w sposób skoordynowany znosić restrykcje na granicach wewnętrznych UE, najlepiej wtedy gdy sytuacja epidemiologiczna w regionach przygranicznych wystarczająco się zbliży. W drugim etapie należy ponownie otworzyć granice zewnętrzne, uwzględniając rozprzestrzenianie się wirusa poza UE. Równolegle do stopniowego znoszenia restrykcji państwa powinny rozwijać aplikacje umożliwiające kontrolowanie przemieszczania się ludności, z poszanowaniem zasad ochrony prywatności. Jak to zrobić – Bruksela opisuje w wydanych wytycznych. Państwa zwiększają także liczbę testów, środków ochronnych czy możliwości służby zdrowia. Ponieważ jednak jakość testów jest różna, to KE zaproponowała wspólną metodologię, zaproponowała także wzajemne informowanie się o stosowanych testach oraz stworzenie sieci laboratoriów referencyjnych w państwach członkowskich.

Masowe inwestycje Kluczowe po zniesieniu restrykcji będzie odbudowanie potencjały unijnej gospodarki. Zdaniem Charlesa Michela, przewodniczącego Rady Europejskiej, konieczne jest stworzenie strategii masowych inwestycji. Komisja Europejska odpowiada na to propozycją użycia nowego wieloletniego budżetu UE finansowanego z unijnych składek. To inne podejście niż Francji, która chce stworzenia wielkiego funduszu odbudowy finansowanego przez wspólne unijne obligacje, o czym w tym wydaniu „Rzeczpospolitej", mówi minister Bruno Le Maire.

Zdaniem Brukseli nowy wieloletni budżet UE, kolejny ma obejmować okres 2020–2027, to instrument sprawdzony i cieszący się zaufaniem państw członkowskich. – Jest przejrzysty, zasady są jasne, sprawdził się jako motor innowacji i jako instrument inwestycyjny – powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Jednak według niej nowy siedmioletni budżet musi wyraźnie różnić się od poprzedniego. – W ciągu pierwszych kilku lat musi ponownie uruchomić wspólny rynek, zapobiec rozdrobnieniu tego wspólnego rynku i wzmocnić odporność gospodarczą Europy. Będzie musiał promować inwestycje w przyszłe technologie – są to technologie cyfrowe, są to technologie przyjazne środowisku – na których będzie opierał się nasz przyszły dobrobyt – powiedziała przewodnicząca.