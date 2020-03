Chirurg główny Stanów Zjednoczonych: Przestańcie kupować i nosić maski chirurgiczne

Adams napisał w tweecie, że maski nie chronią przed infekcją, ale ich brak powoduje, że personel szpitalny, który musi je nosić podczas zabiegów szpitalnych nie ma do nich dostępu. A to poważne ryzyko zdrowotne nie tyko dla pacjentów, ale także dla całych lokalnych społeczności.

Seriously people- STOP BUYING MASKS!



They are NOT effective in preventing general public from catching #Coronavirus, but if healthcare providers can’t get them to care for sick patients, it puts them and our communities at risk!

https://t.co/UxZRwxxKL9