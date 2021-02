Psy wywąchają koronawirusa w wojsku

W ośrodku w Delhi trwa szkolenie cocker spanieli i labradorów do wykrywania choroby z komórek zakażonych ludzi. Kilka krajów rozwaga korzystanie z psów na lotnikach i w innych miejscach publicznych do wykrywania koronawirusa, ale po raz pierwszy wojskowi w Indiach chcą wykorzystać do tego celu psy — poinformował wojskowy treser psów, płk Surender Saini. — Na podstawie danych z dotychczas przetestowanych próbek możemy nauczyć psy do wykrywania choroby w ponad 95 procentach — powiedział agencji prasowej ANL, współpracującej z Reuterem.

