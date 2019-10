Jak wygląda zarabianie w internecie

Trudne początki internetowej pracy





Internet istnieje od ponad 30 lat. Dość szybko zauważono, że można go wykorzystać nie tylko do przekazywania informacji. Pierwsze finansowe sukcesy wirtualnych sklepów i serwisów z usługami rozpaliły wyobraźnię użytkowników sieci.

Innowacyjni przedsiębiorcy zaczęli poszukiwać nowych sposób na czerpanie zysków online. W tym samym kierunku ruszyli pracownicy, którym sieć miała zapewnić szerszy dostęp do rynku i łatwiejsze pogodzenie obowiązków zawodowych z życiem prywatnym.

Niestety - rynek zarabiania online, w początkowej fazie, nie miał najlepszego PR. Piękna idea rozszerzenia potęgi internetu na zagadnienia pracy błyskawicznie obrosła mnóstwem podejrzanych aktywności (np. klikanie w reklamy, chałupnictwo lub mało wiarygodne programy partnerskie). Przez to trudno było traktować pracę online jako coś poważnego.

Zarabianie w internecie mocno ewoluowało, podobnie zresztą jak nasze podejście do sieci - twierdzi Jacek Waśkiel, seo copywriter, autor portalu ZarabiajNaPisaniu.com. – Aktywność online już dawno przestała być domeną wąskiej grupy technicznych pasjonatów. Dziś niemal wszyscy korzystają z internetu. Również w celach powiązanych z pracą.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat mocniejsze połączenie wirtualnego i realnego życia stało się czymś społecznie akceptowanym. Nikogo nie dziwi już kupowanie online w sklepie na drugim końcu świata lub internetowe poszukiwanie swojej drugiej połówki. Klasyczni pracodawcy umożliwiają pracownikom zdalne wykonywanie obowiązków w określone dni tygodnia. Rośnie też liczba osób, które na stałe pracują w sieci. Zarabianie online z ciekawostki zmieniło się w rzeczywistość. To dobra wiadomość dla wszystkich osób, które zastanawiają się jak zarabiać w internecie.

Jak wygląda polskie zarabianie online





Szacuje się, że na polskim rynku działa około 120 tys. freelancerów, czyli osób wykonujących zdalną pracę dla wielu pracodawców jednocześnie. Największym zainteresowaniem cieszą się zagadnienia z obszaru copywriting (pisanie tekstów internetowych) oraz social media. Jednak na pracę w sieci mogą również liczyć graficy, specjaliści branży IT oraz tłumacze.

Jak podano w artykule https://zarabiajnapisaniu.com/jak-zarabiac-w-internecie/ - freelancerami zostają najczęściej osoby w przedziale od 25 do 34 roku życia. Większość z nich pochodzi z miast o wielkości powyżej 100 tys. mieszkańców.

Myślę, że wiele osób ma błędne wyobrażenie o pracy freelancera – dodaje Jacek Waśkiel. – Słysząc to słowo wyobrażamy sobie zaniedbanego komputerowca lub ekscentrycznego artystę. W rzeczywistości wielu freelancerów to byli urzędnicy, nauczyciele lub pracownicy korporacji. Najczęściej bez żadnego wykształcenia technicznego. Na początku traktowali pracę w internecie wyłącznie jako dodatkowe źródło dochodu, by z biegiem czasu przekonać się, że jest to dużo bardziej opłacalne, niż ich podstawowe zajęcie.

Rozpoczęcie pracy online jest banalnie proste. W internecie funkcjonują portale, które zrzeszają osoby gotowe do podjęcia zdalnego zatrudnienia. Dzięki tym portalom wirtualni pracownicy otrzymują dostęp do bazy zleceń, bez konieczności żmudnego pozyskiwania klientów i organizowania sposobów rozliczenia.

Jak pracują freelancerzy





Po zalogowaniu na wybrany portal – freelancer wybiera dostępne zlecenie, realizuje je, a na jego konto przelewana jest odpowiednia suma pieniędzy. Taki tryb pracy nie wymaga zakładania działalności gospodarczej – rozliczenie z portalem następuje na podstawie umowy o dzieło.

Dzięki temu każdy pracownik może wybrać kiedy i gdzie chce realizować swoje obowiązki. To idealne rozwiązanie dla wszystkich osób, które z różnych powodów muszą zostać w domu. W przypadku osób pracujących dorywczo (do 4 godzin dziennie) – średnie wynagrodzenie kształtuje się na poziomie 1000 zł netto miesięcznie. Zawodowi freelancerzy zarabiają najczęściej w przedziale od 3000 zł do 5000 zł miesięcznie.

Zarabianie w internecie nie wymaga żadnego formalnego wykształcenia. Liczą się wyłącznie konkretne umiejętności i portfolio. Rejestracja na wszystkich portalach dla freelancerów jest darmowa, dlatego każdy może bezpiecznie przekonać się, czy taki rodzaj pracy mu odpowiada.

Freelancing jest również niesamowicie rozwijający. Większość zdalnych pracowników porusza się po innowacyjnej branży e-commerce, której wartość rośnie w tempie kilkunastu procent rocznie. To idealna okazja do badania rynku i poszukiwania inspiracji na własny biznes w sieci.

Więcej o najpopularniejszych sposobach zarabiania w internecie przeczytasz na stronie - https://zarabiajnapisaniu.com/jak-zarabiac-w-internecie/

Materiał Partnera