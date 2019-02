Spór o kocie futerka opóźni brexit? Pexels, fot. Deger Giray

Jest coraz bardziej prawdopodobne, że Brytyjczycy zwrócą się do UE o przedłużenie negocjacji prowadzących do brexitu. Rząd w Londynie musiałby do 29 marca zmienić tysiące umów i regulacji. A to wydaje się niemożliwe przy obecnym tempie prac nad zasadami rozwodu z Unią Europejską.