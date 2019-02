Jedna trzecia firm brytyjskich chroni się przed brexitem

Wyjście W. Brytanii z Unii skłoniło niemal jedną trzecią firm na Wyspach do przeniesienia na kontynent części działalności albo przynajmniej do rozważenia tego - wynika z sondażu z udziałem 1202 podmiotów przeprowadzonego 17-19 stycznia przez organizację pracodawców Instytut Dyrektorów (IoD).

Organizacja ustaliła, że 11 proc. ankietowanych firm, przeważnie dużych, przeniosło już część działalności poza kraj, 5 proc. jest w trakcie planowania tego, a 13 proc. bierze to aktywnie pod uwagę. 62 proc. respondentów stwierdziło, że nie zamierza wynosić się z powodu brexitu.

- Nie ma nic przyjemnego w ujawnianiu tych niepokojących sygnałów, ale nie możemy dłużej ignorować realnych konsekwencji opóźnienia i zamieszania, bo szefowie biznesu nie mogą ignorować trudnych wyborów, jakie przed nimi stoją w ochronie ich firm - stwierdził p.o. dyrektora generalnego IoD, Edwin Morgan cytowany przez Reutera - Marnuje się ciężko wypracowana reputacja W. Brytanii jako stabilnego, przewidywalnego środowiska dla przedsiębiorczości. Nasi politycy muszą zdać sobie z tego sprawę, kiedy wkraczamy w decydującą fazę - dodał w relacji DPA.

Na niecałe 2 miesiące przed rozstaniem inwestorzy wezwali rząd do zapewnienia uporządkowanego wyjścia z klubu, do którego kraj wszedł w 1973 r. Przed referendum w 2016 r. IoD zachował neutralne stanowisko, ale od tamtej pory ostrzegał o potencjalnych kosztach rozwodu.



W obecnej ankiecie wykazał, że głównie firmy finansowe i ubezpieczeniowe przeniosły już część działalności, a po nich producenci przemysłowi, firmy wolnych zawodów, techniczne i naukowe. Większość z tych, które przeniosły się lub zamierzają to zrobić mówiła o krajach Unii.